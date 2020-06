SNCC : Gabriel Kyungu notifié de sa nomination en qualité de membre et président du conseil d’administration

Gabriel Kyungu Wa Kumwanza a été notifié de sa nomination en qualité de président du conseil d’administration à la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC).

C’est Clément Kuete Nyimi Bemuna qui a signé le 24 juin dernier,la lettre de la notification. L’ordonnance présidentielle qui l’avait nommé a été signée depuis le 29 mai 2019. Son exécution avait été bloquée. En juillet de l’année dernière, Félix Tshisekedi avait expliqué que le “calcul politicien” était à la base de la non mise en application de cette ordonnance.

« Il y aura la réponse de Dieu au sujet de ma nomination. avait répondu au soutien de l’UNAFEC en me nommant. La vérité, c’est que Kyungu fait peur à ceux qui étaient au pouvoir . A la Gecamines et à la SNCC , il y a eu beaucoup de cas de détournement et de corruption. Une mafia organisée. C’est ce qui justifie d’ailleurs le blocage quant au changement du comité d’administration. Des centaines de millions de dollars disparaissent dans ces entreprises. Et c’est Dieu qui va mettre dehors ces gens qui détruisent la Gecamines », avait dit Baba Kyungu wa Kumwanza dans une conférence de presse à Lubumbashi.