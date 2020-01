Six soldats tchadiens tués au lac dans une attaque de Boko Haram

Six soldats tchadiens ont été tués dans une attaque du groupe terroriste nigérian Boko Haram à Tetewa, une des îles du lac dans la province du Lac-Tchad, a appris, mardi, APA, auprès des sources sécuritaires, à NDjaména.L’état-major des armées du Tchad fait savoir que les soldats sont tombés, lundi, dans une embuscade tendue par des éléments de la secte nigériane Boko Haram sur l’île de Tetewa, dans le lac dont les eaux sont partagées par le Cameroun, le Niger, Nigéria et le Tchad.

Une source militaire à l’état-major des armées indique que, les soldats tchadiens étaient en patrouille lorsqu’ils ont été pris sous le feu des éléments de Boko Haram. Le bilan fait état de six morts et dix blessés.

D’après des sources sécuritaires, les patrouilles autour des îles du lac deviennent de plus en plus risquées à cause de la mobilité des éléments du groupe terroriste Boko Haram qui font souvent des victimes dans le rang de l’armée tchadienne et des populations civiles.