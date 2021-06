Jean-Jacques Kibinda Pembele alias ‘’Le Karmapa’’ vient encore une fois de faire parler de lui à travers sa nouvelle chanson intitulée : « IGF clé boa », déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Un tube qui met en garde les présumés détourneurs de deniers publics en RDC. Auteur-compositeur et toujours égal à lui-même, Le KarmaLove débute sa chanson par une interpellation directe : « l’argent du trésor public n’est pas à vous… Faites attention car l’IGF est là… On va vous arrêter… », avertit l’artiste dans le single est actuellement en vogue. Certes, Karmapa se plaint ouvertement du comportement des ministres et des mandataires qui se prennent pour des rois, une fois nommés. Il va jusqu’à dire que : « la politique est devenue une carrière qui enrichit illicitement ».

En vrai leader d’opinion, toujours dans son style pamphlet à la Luambo Makiadi, celui qui se fait appeler le « prince de la Rumba », estime, dans sa chanson, que le peuple assure désormais le contrôle citoyen. Il dénonce ceux qui versent dans la malversation financière. Provocateur, il relève que les routes sont en délabrement très avancé avant de signifier que les hôpitaux manquent des médicaments pendant que les dirigeants construisent des immeubles et roulent carrosse,…

« Où est donc passé la conscience des animateurs qui ne savent pas voir que les enfants étudient à même le sol ?’’, se demande l’artiste. En outre, il appelle le peuple à dénoncer les détournements pour que l’argent de l’État congolais rentre dans le trésor public, et que les fautifs répondent devant la justice. L’auteur de la dernière chanson interpellatrice « Mama Yemo » a invité les différents collaborateurs du chef de l’Etat au sens élevé du patriotisme, car à en croire le chanteur, « ils n’ont pas droit à l’erreur, s’ils ont la confiance du président’’.

Pendant ce temps, l’Inspection générale des finances continue de dénicher les détourneurs, les renvoyant devant les instances judiciaires.