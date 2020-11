Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Pr Aimé Ngoy Mukena Lusa-Diese et l’ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, ont réaffirmé, mardi, la volonté de la RDC et de la France de renforcer leur coopération bilatérale de défense à travers la signature de cinq projets de coopération dans le domaine de la défense, a rapporté, mercredi, à l’ACP, l’ambassade de France en RDC.

Il s’agit d’un projet d’appui au commandement et à l’organisation des armées qui inclut un volet de formation des cadres affectés dans les états –majors et qui concourt à la restructuration des FARDC dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité (R4SS)en cours, d’un projet d’appui à l’organisation de la formation et l’enseignement militaire au sein du commandement général des écoles militaires(CGEM) , aux travaux de doctrine et de réglementation , d’organisation des écoles de formation et des centres d’instruction des FARDC et à l’élaboration , la mise en place et l’application des programmes de formation adoptés par les FARDC.

Il est également question des projets d’appui au profit du Groupement des écoles militaires spécifiques de Kitona et à la base navale de Banana avec le Centre des opérations marines (COM), un projet d’appui au fonctionnement de l’Ecole de commandement et d’Etat-major (ECEM) et la préparation des candidats aux différents concours d’entrée à l’Ecole d’Etat-major ainsi qu’à l’Ecole de guerre .

Le dernier projet d’appui est lié à l’organisation, la formation et au fonctionnement de l’Ecole de guerre de Kinshasa(EGK) sous l’autorité du Groupement des écoles supérieures militaires(GESM).

Le diplomate français s’est réjoui de cette avancée décisive marquant le renforcement de la coopération entre la RDC et la France dont cimentée lors de la dernière visite du Chef de l’Etat Félix Tshisekedi en France.

Source: ACP