La mère biologique de la chanteuse Zawadi a réagi aux récentes vidéos compromettantes de sa fille avec le pasteur Mike Kalambay, lesquelles ont secoué la toile.

En effet, dans une vidéo postée sur la plateforme You Tube, la génitrice de la chantre indique que Zawadi serait “une Jezabel” dans la vie de l’ex-ambassadeur du label “Maajabu Gospel”.

« Très cher pasteur Mike, je te soutiens dans la prière et je te pardonne. Tu es tombé sur une Jezabel, un démon, une femme mariée qui n’avait qu’un seul objectif de te faire tomber et te ridiculiser. Que le Seigneur Dieu que tu as servi tout ce temps, continue de te fortifier », a déclaré la mère biologique de la chanteuse Zawadi.

“Le malheur ne vient jamais seul”, dit le commun des mortels. Englué dans l’affaire de la sextape avec une femme mariée, après avoir rompu le contrat avec l’un des grands labels de la République démocratique du Congo, (Maajabu Gospel), le frère Mike Kalambayi est toujours dans le dur. L’homme de Dieu a été encore traîné en justice par son ex-épouse Penielle Nsamba aux États-Unis d’Amérique, sur le dossier de la garde des enfants.