Le très honorable Christophe Mboso, s’est exprimé sur les contraintes évoquées par la commission électorale nationale indépendante (CENI), dans sa feuille de route en prélude des élections de décembre 2023.

Le président de l’Assemblée nationale, a rassuré que, les contraintes légales et sécuritaires, seront abordées au cours de cette nouvelle session parlementaire de mars.

« Sans doute ce débat risque de s’inviter à l’Assemblée nationale où seront examinées au cours de cette session d’une part la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale et d’autres part le rapport annuel de la CENI en application de l’article 28 de sa loi organique », a dit le speaker de la chambre basse à l’ouverture de la session ce mardi 15 mars 2022.Christophe Mboso a invité les institutions de la République et d’autres structures à respecter l’indépendance de la centrale électorale.