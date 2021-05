Sénégal : vers l’inauguration d’une nouvelle centrale électrique

Doté d’une puissance de 120 MW, l’ouvrage sera mis en service en septembre 2021.Les travaux de la centrale électrique de Malicounda, dans le département de Mbour (Ouest), sont achevés à plus de 95%, annonce un communiqué de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec).

Le texte rend compte d’une visite de chantiers effectuée ce mercredi par le ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, en compagnie du Directeur général de Senelec, Papa Mademba Bitèye.

« Pour répondre à la forte demande d’électricité du pays, Senelec, sous l’égide de l’Etat du Sénégal, a signé un contrat d’achat d’énergie le 4 janvier 2018 avec le groupe Melec Power (MPG), à la suite d’un appel d’offres international pour la réalisation d’une centrale 120 MW à Malicounda », rappelle notre source.

Elle souligne que le projet est réalisé en co-développement entre Melec Power Gen, Senelec et Africa 50. Le capital de la société de projet Malicounda Power SA est réparti comme suit : MPG 55%, Africa 50 30% et Senelec 15%.

Pour rappel, le montant global du projet est de 153,817 millions d’euros, soit environ 101 milliards de FCFA.

Selon Papa Mademba Bitèye, Directeur général de Senelec, ce projet entre en droite ligne avec la vision du président de la République Macky Sall dans le cadre du programme d’accès universel à l’électricité.

Il a ajouté que « cette centrale très moderne, va améliorer considérablement la distribution de l’électricité aux Sénégalais avec une réduction des coûts de production et facilitera le développement du projet +gas to power+ ».

Il a insisté sur le fait que cette centrale privilégie l’emploi des jeunes avec un fort accent sur la main d’œuvre locale.

« A travers ce projet, Senelec envisage d’augmenter sa capacité de production pour faire face à la demande en énergie croissante. Le projet permet également d’améliorer la qualité de service et d’améliorer les coûts de production par l’installation d’une unité plus performante et convertible au gaz », conclut le communiqué.