Sénégal : vers l’approbation de la 2ème revue du programme triennal au titre de l’ICPE

Le Fonds monétaire international (Fmi) a conclu avec les autorités sénégalaises un accord devant conduire à l’approbation de la deuxième revue de leur programme triennal au titre de l’Instrument de Coordination de la Politique Économique (ICPE), a appris APA mercredi.Le Fmi est satisfait de l’exécution du 1er programme de l’ICPE au Sénégal. En effet, à la fin juin, cinq des sept objectifs quantitatifs étaient atteints, s’est félicitée, dans un communiqué parvenu à APA, Mme Corinne Deléchat. Cette dernière dirigeait une mission virtuelle effectuée du 5 au 16 novembre 2020 à Dakar pour mener des discussions dans le cadre de la deuxième revue de l’accord avec le Fmi au titre de l’ICPE.

Les objectifs de réforme relatifs à l’achèvement de la stratégie de recettes à moyen terme, à la réalisation d’études sur la chaîne de dépenses et sur la suppression des obstacles à l’éducation des filles, ainsi qu’à l’établissement du Comité National de la Dette Publique (CNDP) ont également été atteints, s’est encore réjouie Mme Deléchat.

Partant de ces constats, la fonctionnaire de la Fmi a déclaré que « les résultats du programme au titre de l’ICPE restent solides ».

Au vu de ces performances, « l’équipe des services du Fmi a conclu un accord avec les autorités en ce qui concerne les mesures économiques et financières qui pourraient conduire à l’approbation de la deuxième revue de leur programme triennal au titre de l’ICPE », a-t-elle informé.

Elle ajoute que « le conseil d’administration du Fmi pourrait examiner cette revue durant la première moitié du mois de janvier 2021 ».

Par ailleurs, la mission dit noter avec satisfaction les priorités du projet de loi de finances 2021, qui visent à soutenir la reprise tout en mettant le cap sur un retour progressif, d’ici à 2023, au seuil fixé par l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) en matière de déficit.

Toutefois, relativise-t-elle, ces perspectives favorables sont soumises à une incertitude considérable et dépendront en grande partie de l’évolution de la pandémie dans le monde et au Sénégal.

L’équipe de Mme Deléchat a ainsi souligné la nécessité de rationaliser les exonérations et se félicite de l’engagement pris par les autorités de publier à nouveau un rapport annuel sur les dépenses fiscales, qui sera également joint aux documents du budget, ainsi que d’améliorer la fiscalité liée au pétrole.

De même, le renforcement de la gestion des finances publiques devra se poursuivre en 2021, notamment par le basculement au budget-programme et par la réduction, consacrée dans le projet de loi de finances 2021, des dépenses exécutées au moyen de comptes de dépôt.

De plus, les experts du Fmi ont salué l’intention des autorités d’actualiser et d’élargir le registre national unique des ménages vulnérables afin de faciliter l’expansion des dispositifs de protection sociale après la pandémie.

Mme Deléchat et son équipe ont encore exhorté l’Etat du Sénégal à poursuivre les réformes en cours pour améliorer le climat des affaires, notamment les réformes du « Compact avec l’Afrique » et la rationalisation des entités et fonds de soutien aux PME, qui sont essentielles pour une croissance inclusive tirée par le secteur privé.

La mission s’est enfin félicitée des progrès accomplis dans la révision du cadre juridique des partenariats public-privé (PPP) et dans la définition d’un cadre légal approprié pour gérer les recettes des hydrocarbures. Elle a émis des recommandations en vue de maintenir l’alignement de ces projets de loi sur les meilleures pratiques internationales.