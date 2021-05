Sénégal : publication de la liste d’Aliou Cissé

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football a appelé, ce mardi 25 mai, vingt-six joueurs pour disputer deux rencontres amicales.Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Aliou Cissé avait publié une liste élargie de 31 joueurs pour pallier certaines absences dues à des blessures ou à des contraintes administratives.

Ainsi Abdallah Sima (Slavia Prague, République tchèque) et Mamadou Fall (Charleroi, Belgique) ont notamment été appelés en renfort. Les deux attaquants ont même pu honorer leur première sélection face à eSwatini (1-1).

Bingourou Camara, Ousseynou Bâ, Franck Kanouté, Youssouph Badji, Mbaye Diagne et Mame Baba Thiam avaient participé au rassemblement de mars dernier en faisant partie de la liste initiale.

Mais ces internationaux seront absents pour les matchs amicaux contre la Zambie (5 juin) et Cabo Verde (8 juin) prévus au stade Lat Dior de Thiès (70 kilomètres à l’est de Dakar). Cette fois-ci, il y a 26 convocations. Pas une de plus.

Liste du Sénégal :

Gardiens (4) : Alfred Gomis (Rennes, France), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf, Sénégal), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre) et Edouard Mendy (Chelsea FC, Angleterre).

Défenseurs (9) : Fodé Ballo Touré (AS Monaco, France), Lamine Gassama (Göztepe Spor Kulübü, Turquie), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgique), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Saliou Ciss (AS Nancy, France) et Abdou Diallo (Paris Saint-Germain, France).

Milieux (6) : Krépin Diatta (AS Monaco, France), Pape Matar Sarr (FC Metz, France), Idrissa Gana Guèye (Paris Saint-Germain, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Nampalys Mendy (Leicester City, Angleterre) et Joseph Lopy (FC Sochaux, France).

Attaquants (7) : Diao Keïta Baldé (Sampdoria, Italie), Habib Diallo (Strasbourg, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Famara Diédhiou (Bristol City, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France) et Sada Thioub (SCO Angers, France).