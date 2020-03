Sénégal: pas d’inquiétude majeure pour le cas confirmé de coronavirus (ministre)

Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, a affirmé lundi soir à Dakar que l’état de santé du patient ayant contracté le coronavirus, ne suscite « aucune inquiétude majeure ».« Les résultats des tests effectués par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) se sont avérés positifs. Le patient est actuellement mis en quarantaine au Centre de traitement du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann. A ce jour, (son) état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure », a soutenu Abdoulaye Diouf Sarr lors d’un point de presse.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a précisé que le patient est un ressortissant français « marié et père de deux enfants » vivant au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans.

Poursuivant, M. Sarr a retracé l’itinéraire du malade : « Il a séjourné en France, à Nîmes, à la station de ski d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 13 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 ».

C’est une structure médicale privée de la place qui a contacté, le 28 février dernier, la Cellule d’alerte du ministère de la Santé et de l’Action sociale après avoir reçu en consultation le patient « présentant une fièvre à 39°C, un mal de gorge et des maux de tête ».

Pour éviter tout risque de la propagation express de la maladie, le ministre a assuré que « le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 (nouvelle appellation du coronavirus) est renforcé et tous les moyens sont mis en oeuvre pour circonscrire la maladie ».

Le Sénégal, conformément au Règlement sanitaire international, a informé l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Concluant son propos, Abdoulaye Diouf Sarr a invité « l’ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées ».

