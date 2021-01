Sénégal: on rejoue dans les stades après 10 mois d’arrêt

Les compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP), arrêtées en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, reprennent ce week-end.Trois matchs sont au programme ce samedi 2 janvier : Diambars-Niary Tally, AS Douanes-CNEPS et US Gorée-Génération Foot. Ils se joueront à huis clos, a décidé la Ligue professionnelle qui a pris une série de mesures pour préserver la santé des acteurs de football.

Selon l’Agence de presse sénégalaise, les académiciens (Diambars) recevront comme d’habitude sur leurs installations de Saly Portudal mais avec un nouveau technicien à la barre, à savoir l’ancien international Mbaye Badji, qui a pris le relais de Pape Boubacar Gadiaga.

Présent depuis 2009 sur le banc du club, ce dernier, adjoint de l’entraineur Alain Giresse chez les Lions, de 2013-2015, s’est récemment engagé en faveur de l’académie fédérale du Maroc.

Les deux autres matchs AS Douanes-CNEPS et US Gorée-Génération Foot auront lieu respectivement aux stades Ibrahima Boye et Amadou Barry, dans les départements dakarois de Rufisque et Guédiawaye.

Deux autres rencontres se joueront le lendemain dimanche. Le Stade de Mbour accueillera Dakar Sacré Cœur au complexe de Toubab Dialaw, en lieu et place du stade Caroline Faye, en état de délabrement. L’autre match programmé ce jour oppose le Ndiambour à l’AS Pikine au stade Alboury Ndiaye de Louga (centre).

Les rencontres Jaraaf-Mbour PC et Teungueth FC-Casa Sports ont été repoussées en raison des déplacements des équipes du Jaraaf et de Teungueth FC respectivement en Côte d’Ivoire et au Maroc pour les compétitions Interclubs.

La Ligue 2 aussi va reprendre ce samedi avec les matchs Thiès FC-DUC, Jamono-US Ouakam, Port-Keur Madior. Dimanche, il y aura Renaissance-EJ Fatick, Sonacos-Africa Promo Foot, Guédiawaye FC-Amitié FC et lundi il y aura Demba Diop FC-Linguère à Saly.

Par ailleurs, les rencontres de la LSFP seront retransmises encore cette année par la télévision nationale RTS. Selon le directeur commercial et marketing de la chaîne publique, Oumar Nguebane, « le dossier est en cours de signature et le même schéma sera reconduit », à savoir la retransmission d’un match de Ligue 1 par journée.

Le directeur exécutif de la LSFP, Amsatou Fall, a confirmé la nouvelle, assurant qu’ils ont « demandé un renouvellement de l’accord, celui de l’année dernière n’était pas arrivé à son terme à cause de l’arrêt des compétitions ».

Déjà en novembre 2018, la LSFP avait signé avec le groupe médiatique chinois StarTimes, un accord pour la couverture télévisuelle de ses rencontres. Le contrat décennal devait rapporter à la Ligue plus de six milliards FCFA. Mais à cause d’un différend avec un groupe médiatique local, il n’a pas été exécuté.

Cependant, le président de la LSFP, Saër Seck, a révélé sur le site spécialisé Wiwsport que le « dossier n’est pas encore mort » parce que « StarTimes continue de négocier avec l’Etat pour une nouvelle convention ».

Pour M. Seck, l’aboutissement d’un tel dialogue permettrait « de pérenniser le football » local sénégalais, qui peine à se professionnaliser concrètement malgré onze années d’exercice.