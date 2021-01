Sénégal : l’étudiante Diary Sow retrouvée « saine et sauve » à Bruxelles (Officiel)

La meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 et actuellement en classe préparatoire au lycée parisien Louis-Le-Grand était portée disparue depuis le 4 janvier dernier.C’est un ouf de soulagement pour de nombreux Sénégalais. Diary Sow est en effet retrouvée « saine et sauve », a indiqué, dans un communiqué, le Consulat Général du Sénégal à Paris (France). « Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain Serigne Mbaye », ajoute la note. On ignore encore dans quelles circonstances elle a été retrouvée.

Il y a quelques jours, l’étudiante s’était signalée par une lettre envoyée à son parrain, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, dans laquelle elle explique les raisons de sa disparition.

« Si je ne m’étais pas manifestée jusqu’à présent, c’est pour la simple raison que j’étais dans l’impossibilité de le faire », dit-elle mystérieusement.

Avant d’ajouter: « j’ai laissé assez d’indices derrière moi pour qu’on sache que je partais de mon plein gré. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Considère cela comme une sorte de répit salutaire dans ma vie », dit-elle à son mentor.

La disparition de la brillante étudiante avait suscité l’émoi et la consternation auprès de plusieurs de ses compatriotes.