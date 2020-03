Sénégal : les transports en commun mis à mal par le coronavirus

Les Sénégalais ne sont pas encore confinés, mais les récentes mesures de lutte contre le Covid-19 provoquent une chute de la fréquentation des transports en commun à Dakar.Il est 11 heures à la gare routière de Petersen, au centre de Dakar, la capitale. Contrairement à l’accoutumée, l’endroit est presque vide. Seuls les étals de quelques commerçantes et les pousse-pousse des marchands ambulants occupent le vaste espace de stationnement encadré par les silhouettes des bus de la marque Tata et les cars de transport populaire dits « Ndiaga Ndiaye ». Dans ce terminus qui héberge 49 % des voitures de transport en commun à Dakar, l’heure est à la discussion entre collègues. Sans surprise, l’impact du coronavirus qui secoue le monde depuis décembre 2019, est le principal sujet.

La capitale sénégalaise, depuis samedi dernier, vit au ralenti avec la suspension des enseignements du primaire à l’université. Dans cette ambiance morose, Astou Laye, caissière à la ligne 3 des bus Tata, explique : « Les élèves et les étudiants sont nos principaux clients. S’ils ne sont pas actifs, nos recettes vont forcément baisser. En temps normal, on peut vendre des tickets pour 100.000 F CFA par jour. Mais actuellement, on en écoule que pour 80.000 F CFA. Parfois, c’est moins que ça ».

Celle qui dit « ne pas croire » en la présence du coronavirus au Sénégal, espère que les mesures de précaution ne seront pas davantage corsées au point de limiter au strict minimum le déplacement des populations. Une telle situation « ne permettrait pas à nombre de mes collègues et nos chauffeurs de joindre les deux bouts », craint Astou.

A quelques encablures, Fa Fodéba Camara procède au contrôle du bus qui doit sortir de la gare. Vêtu d’un t-shirt orange assorti d’un pantalon kaki, ce quinquagénaire veille au bon déroulement de la rotation à la ligne 25.

Ici également, des aménagements ont été effectués pour s’adapter à la nouvelle donne. « Si l’intervalle de temps entre le départ de deux bus était de cinq à dix minutes, actuellement nous sommes obligés d’attendre encore plus parce que les passagers se font de plus en plus rares », explique-t-il de sa voix rauque.

Pointant du doigt la longue file de cars Ndiaga Ndiaye qui côtoient les bus Tata, Camara fait savoir que ceux-là sont immobilisés jusqu’au soir par manque de clients. A l’en croire, seuls les employés des magasins ou les personnes à la recherche de la « dépense quotidienne » se rendent actuellement au centre-ville.