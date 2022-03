Sénégal : le président du Groupe de la Banque Mondiale attendu lundi

La visite de deux jours à Dakar de David Malpass est placée sous le sceau du renforcement de la collaboration entre l’institution de Bretton Woods et le gouvernement sénégalais.Premier voyage officiel pour le président du Groupe de la Banque Mondiale au Sénégal et en Afrique occidentale et centrale. Dans un communiqué, reçu vendredi à APA, David Malpass a déclaré que son institution est « très attachée à maintenir son partenariat de longue date avec le Sénégal pour augmenter le revenu médian des ménages et promouvoir une prospérité partagée ».

Ce pays, souligne le document, assure actuellement la présidence de l’Union Africaine (UA) et accueille du 21 au 26 mars 2022 le Forum mondial de l’eau. Cela « démontre un leadership international marquant », conclut le Groupe de la Banque Mondiale.

David Malpass participera à cet événement international dont le thème est « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». L’économiste américain y « rencontrera Macky Sall, président du Sénégal et s’entretiendra également avec des partenaires de développement et des parties prenantes de premier plan », informe la source.

Au cours de son séjour, M. Malpass a en outre prévu de visiter divers projets financés par le Groupe de la Banque mondiale parmi lesquels le chantier de construction du système de bus rapides BRT à Dakar et un fournisseur de service internet.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend actuellement 20 projets nationaux financés par l’Association internationale de développement (Ida, sigle en anglais) pour un montant total de 2,32 milliards de dollars et 10 opérations régionales représentant 480 millions de dollars d’engagements.

Au 31 janvier 2022, le portefeuille de la Société financière internationale (IFC, sigle en anglais) au Sénégal – en investissements pour son compte propre et en services de conseil – s’élevait à 283,8 millions de dollars.