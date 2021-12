Sénégal : le nouveau contrat d’exploitation de l’autoroute à la Une

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA sont revenus sur le nouveau contrat d’exploitation de l’autoroute à péage et l’affaire de détournement au trésor public.Fin d’une anomalie qui a trop duré dans l’exploitation de l’autoroute à péage. « Macky Sall corrige l’erreur de Abdoulaye Wade » en renégociant le contrat de concession avec la Société Eiffage dans le nouveau contrat avec la société de concession de l’Autoroute de l’Avenir (Secaa.SA) chargée de la gestion de l’ouvrage informe Sud Quotidien. Le Sénégal qui ne touchait que 1000 Fcfa de redevance domaniale va désormais toucher 800 millions par an. Mieux informe le journal, l’Etat entre désormais dans le capital à hauteur de 25%.

Pour Le Soleil, c’est 305 milliards Fcfa qui vont tomber dans l’escarcelle de l’Etat à l’horizon 2044 en plus du gel de l’indexation des tarifs sur l’inflation pendant cinq ans, note le journal. Le Sénégal obtient aussi « un réajustement des clauses des échéances de partages des fruits de la concession ». Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Economie et des finances, se réjouit de « trois ans de bagarre et de négociations » avec le concessionnaire Eiffage.

Si l’Etat du Sénégal gagne dans le nouveau contrat signé sur le péage, il a perdu des milliards dans cette sombre affaire de détournement au trésor public.

4,6 milliards de FCFA ont été dérobés dans les comptes du trésor à cause de « manipulations » de deux inspecteurs. Et dans Walf Quotidien, le directeur du trésor reconnaît des « dysfonctionnements » et appelle certains inspecteurs à sortir de leur zone de confort pour faire face aux mutations qui s’opèrent dans l’administration publique. Quid des conséquences, L’Observateur souligne que les deux inspecteurs du trésor arrêtés dans cette affaire encourent une peine de 5 à 10 ans de prison.

Vox Populi donne la parole à Guy Marius Sagna. Dans une interview, le célèbre activiste récuse son affectation à Kédougou (700 km au sud-est) de Dakar. Mieux, Guy Marius demande une « disponibilité de trois ans ». Très en verve, Guy Marius Sagna accuse Macky Sall de vouloir le « déporter » en l’affectant à Kédougou.

En sport, la Can 2022 approche à grands pas et certains clubs européens refusent de libérer leurs joueurs, informe Walf Quotidien. C’est le cas de Naples en Italie qui va pousser l’outrecuidance en menaçant de porter plainte contre les Fédérations du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun et de l’Algérie, si ces dernières convoquent leurs joueurs. Une démarche « farfelue » du club italien qui a très peu de chances d’aboutir, soutient le journal.