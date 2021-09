Sénégal : le Japon appuie le renforcement de la sécurité alimentaire

Tokyo vient d’accorder à Dakar une subvention de plus d’un milliards F CFA qui permettra l’achat de riz pour faire face au déficit de la production agricole.C’est en tout 250 millions de yens, soit plus d’un milliard deux cent cinquante millions de Francs CFA que le Japon vient d’accorder au Sénégal. Cette subvention a pour but de favoriser le renforcement du stock national de sécurité alimentaire.

La signature de l’Echange de notes relatif à cette assistance alimentaire pour l’année 2021 a eu lieu ce jeudi entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’Ambassadeur du Japon à Dakar, Tatsuo Arai.

« Cette subvention que vous venez de nous octroyer permettra l’achat de riz, qui se rajoutera à la production agricole et, par conséquent, favorisera le renforcement de notre stock national de sécurité alimentaire. Le produit de la vente de ce stock supplémentaire de riz sera versé dans le fonds de contrepartie destiné au financement de projets de développement socio-économique de notre pays », a déclaré M. Hott.

Par ailleurs, il s’est réjoui que « cet important appui qui entre en droite ligne des priorités du gouvernement déclinées dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) » du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Au-delà de la couverture des besoins vivriers, a fait savoir M. Arai, l’aide du Japon servira à constituer un Fonds de contrepartie destiné à financer d’autres projets dans d’autres secteurs du développement économique et social.

« C’est d’ailleurs à partir de ce Fonds que le gouvernement du Japon a mobilisé un milliard de F CFA au titre de sa contribution au Fonds Force Covid -19 dès le début de la pandémie. Il en est de même pour la contribution annuelle du Japon au financement du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, depuis sa première édition et qui a sensiblement augmenté pour cette année », a expliqué le diplomate.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives lancées par le Japon en direction de l’Afrique lors de la septième édition de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Ticad 7) à Yokohama pour accompagner son développement.

Il se rapporte directement à son Initiative pour la Santé, la promotion de la Couverture sanitaire universelle (CSU), et la Paix et la Stabilité, sous la bannière d’une « Nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique (Napsa) ».