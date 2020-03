Sénégal : La police se dote d’un plan de mobilisation contre le Covid-19

Publié le 22.03.2020 à 21h18 par APA











Le Directeur général de la police nationale sénégalaise, l'Inspecteur général Ousmane Sy, a mis en place un plan de mobilisation de la police sénégalaise dans la lutte contre le Covid 19.« Le Sénégal fait face, à l'image de la communauté internationale, à cette pandémie de coronavirus dont la propagation commence à devenir inquiétante », rappelle l'inspecteur général Sy à ses services dans une circulaire 00715 datée du 21 mars 2020 destinée à ses services. C'est à ses yeux ce qui a poussé le président Macky Sall, à l'issue du conseil des ministres du 18 mars 2020, à renforcer les mesures déjà prises lors du conseil présidentiel du 14 mars 2020. « La police nationale doit en conséquence se préparer à une montée en puissance dans son déploiement aussi bien au niveau des frontière qu'au niveau de toutes les localités où un besoin de sécurité se signalera » souligne la circulaire du directeur général de la police sénégalaise. Aux fins d'assurer un bon suivi des importantes mesures prises aux niveau central et local par les cellules de crise, de faire face à tout trouble à l'ordre public, l'Inspecteur général Sy a demandé à ses services de prendre un certain nombre de mesures pour « se préparer aux éventuelles décisions de confinement de localités ». Parmi ces mesures, il y a la consignation de tout le personnel de la Direction générale de la police à partir du lundi 23 mars 2020 à zéro heure jusqu'à nouvel ordre. La circulaire comporte en outre un certain nombre de dispositions pratiques. C'est le cas de la suspension des dépôts de la carte d'identité nationale, de passeports et des services non essentiels, le renforcement des corps urbains par les éléments des autres bureaux des différents commissariats afin de disposer d'un effectif plu conséquent.

Au titre des instructions particulières, le Directeur général de la police a demandé aux directions et services relevant de son autorité de lui transmettre au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 12 heures « leurs effectifs déployables, dans le dispositif de lutte contre le Covid-19 de la police nationale en tenant compte de la restriction exigée des services non essentiels ».

Par ailleurs M. Sy avance que l’ordre de bataille de la police nationale sera communiqué à ses services au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 15 heures.

Le Sénégal enregistre actuellement 56 cas positifs au Covid-19 dont 5 guéris.