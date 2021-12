Sénégal : la période de la campagne pour les Locales connue

Les candidats aux élections municipales du 23 janvier prochain présenteront leurs programmes du samedi 8 au vendredi 21 janvier 2022 à minuit.Initialement prévues en 2019, les élections locales ont été reportées à trois reprises. Cette fois-ci, elles devraient se tenir le 23 janvier 2022. Les différents candidats en lice disposeront de quatorze jours pour séduire les électeurs.

Durant cette période, précise le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) dans un communiqué reçu lundi à APA, « l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision » est interdite.

La veille du scrutin, ajoute l’organe de régulation, toute activité assimilable à une campagne est déconseillée. « Cette interdiction

concerne tout élément relatif à la campagne électorale y compris les débats, interviews, communiqués et revues de presse », précise le CNRA. Le jour du vote n’est pas non plus indiqué pour faire de la propagande.

Pour la précampagne, qui couvre les trente jours précédant la campagne, toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics ou privés est formellement interdite d’après l’organe dirigé par Babacar Diagne.

S’agissant des radios communautaires, le CNRA signale qu’elles n’ont pas le droit de diffuser des informations, messages ou débats à caractère politique selon l’article 18 du Cahier des charges qui leur est applicable.