Sénégal : inauguration du siège de l’Institut Cervantes de Dakar

L’espace de dissémination de la culture et de la langue espagnoles est le premier du genre au Sénégal et dans toute l’Afrique subsaharienne.Dakar, carrefour des cultures, abrite le siège de l’Institut Cervantes. Il se situe sur l’avenue Cheikh Anta Diop, à proximité de l’université publique éponyme. L’Institut Cervantes dispose notamment « de quatre salles de classe, d’une bibliothèque, d’une salle polyvalente, de plusieurs bureaux, d’espaces extérieurs pour accueillir des activités culturelles, académiques et de loisirs », indique un communiqué reçu mardi à APA.

Très engagée dans la promotion de la culture espagnole, la Reine Letizia Ortiz a inauguré, hier lundi, le quartier général de l’Institut Cervantes à Dakar en présence d’Abdoulaye Diop, le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication.

Lors de cette cérémonie d’inauguration, Néstor Nongo Nsala, Directeur de l’institution, a déclaré que « l’enseignement d’une langue, c’est bien plus que le vocabulaire. Notre tâche est de collaborer avec les plus de 3000 professeurs d’espagnol travaillant au Sénégal et de promouvoir la connaissance de notre langue ».

Porté à la tête de l’Institut Cervantes le 9 mars 2020, le Congolais d’origine a souligné que son travail consiste à faire en sorte que « la connaissance de l’Espagne au Sénégal signifie aussi la connaissance du Sénégal en Espagne ». L’enseignement d’une langue et d’une culture étant par essence un aller-retour.

En Europe, a expliqué M. Nsala, les situations économiques et les conjonctures dues à la migration simplifient parfois certaines images qui ont trait à la pauvreté. Pour ce polyglotte, « cette image est trompeuse et biaisée » car le Sénégal est « un pays fort, en plein développement économique et culturel et avec de nombreuses opportunités pour l’avenir ».

Dans le monde, l’espagnol est la deuxième langue en termes de locuteurs natifs après le mandarin avec 500 millions de locuteurs. L’Afrique subsaharienne compte plus d’un million et demi d’apprenants de l’espagnol, soit 6,5 % du total de personnes qui étudient cette langue. C’est la troisième région du monde en nombre d’élèves.

Rien qu’au Sénégal, « l’État finance, à travers son ministère de l’Éducation, un système éducatif public qui propose l’enseignement gratuit de l’espagnol à plus de 350.000 » élèves et étudiants, s’est réjoui Néstor Nongo Nsala.

L’Institut Cervantes de Dakar est né en 2009 grâce à un accord signé avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Son objectif est de promouvoir l’étude de la langue espagnole et de favoriser la connaissance mutuelle entre les cultures hispaniques, locales et ouest-africaines.