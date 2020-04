Sénégal: baisse de 4,1% des prix des produits importés

Les prix des produits à l’importation au Sénégal se sont repliés de 4,1%, en février 2020, comparés à ceux du mois précédent, a appris APA jeudi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Selon cette structure, la baisse fait suite au repli des prix des produits des sections Produits minéraux (-11,3%), Produits des industries alimentaires, tabacs et succédanés de tabacs (-8,5%), Produits du règne végétal (-2,0%) et Matériel de transport (-2,0%).

Toutefois, le regain des prix des produits des sections Produits des industries chimiques (+16,5%) et Machines et appareils (+1,7%) a atténué la chute des prix des produits à l’importation.

Comparés au mois de février 2019, les prix des produits à l’importation ont progressé de 1,3%. Sur les deux premiers mois de l’année 2020, ils se sont relevés de 2,3% relativement à ceux de la période correspondante de 2019.

Quant aux prix des produits sous-jacents à l’importation, ils ont baissé de 5,4% tandis que ceux des produits volatils ont connu une hausse de 0,4% comparés au mois de janvier 2020. Par rapport au mois de février 2019, les prix des produits sous-jacents à l’importation ainsi que ceux des produits volatils se sont relevés respectivement de 1,5% et 0,9%. Sur les deux premiers mois de 2020, les prix des produits sous-jacents et des produits volatils ont enregistré des hausses respectives de 2,2% et 2,9%.