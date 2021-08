L’artiste musicien Fally Ipupa a été nommé Ambassadeur national de l’UNICEF en RDC. L’annonce a été faite ce mardi en marge de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel. Le chanteur et guitariste Fally Ipupa va désormais mettre son talent au service de la promotion des droits de l’enfant.

« En endossant ce nouveau rôle d’Ambassadeur national, Fally Ipupa prêtera sa voix et son talent pour que chaque enfant congolais jouisse pleinement de tous ses droits », a déclaré Edouard Beigbeder, Représentant de l’UNICEF en RDC. Chaque année, la malnutrition touche chaque année 10 millions d’enfants à travers la RDC, explique l’agence onusienne.

C’est depuis 2017 que Fally Ipupa a collé son image au travail de l’UNICEF pour promouvoir, protéger et soutenir les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

« Je connais les problèmes et les attentes des enfants et de la population et j’espère avoir assez d’énergie pour continuer à apporter mon aide à ces enfants », a déclaré Fally Ipupa. Et d’ajoute : « Chaque enfant a le droit d’avoir le meilleur départ possible dans la vie puisque les 1.000 premiers jours ont des effets à long terme sur son avenir ».

Signalons qu’en RDC, un nourrisson sur deux reçoit des liquides et des aliments en plus du lait maternel au cours de ses six premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même aux décès d’enfants.

L’UNICEF rappelle que la Semaine de l’allaitement maternel est l’occasion de rappeler que le lait maternel est le seul aliment et la seule boisson dont un nourrisson ait besoin pendant ses six premiers mois.