Secteur audiovisuel ivoirien: l’extinction du signal analogique « prévue le 20 juin 2020 »

L’extinction du signal analogique dans le secteur audiovisuel en Côte d’Ivoire est « prévue le 20 juin 2020 », a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, au journal télévisé de 13h de la RTI 1, la télévision publique.« L’extinction du signal (analogique) est prévue pour le 20 juin 2020 », a dit M. Sidi Touré, soulignant que le réseau TNT (Télévision numérique terrestre) était à plus de 60% de taux de couverture au plan national avec les investissements faits pas l’Ivoirienne de Télédiffusion (IDT), une société d’Etat.

Le gouvernement escompte à cette échéance de 2020 avoir atteint les 100% de couverture au plan national concernant la TNT, a fait savoir M. Sidi Touré, faisant remarquer qu’ il existe sept chaînes agréés et toutes « devront être en ligne au plus tard le mois de février » et que certaines y sont déjà.

Parmi ces sept diffuseurs figurent la RTI avec RTI 1, RTI 2 et RTI 3. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien c’est « un beau cadeau que l’Etat de Côte d’Ivoire offre aux citoyens pour pouvoir garantir la pluralité de l’expression dans le paysage de l’audiovisuel ».

Sept chaînes de télévision, notamment « RTI 1, RTI 2, RTI 3, A+ Ivoire, Life TV, 7 Info et la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI) » avaient été autorisées à émettre sur la Télévision numérique terrestre (TNT) en Côte d’Ivoire.