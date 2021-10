Santé: opération de collecte de sang à Abidjan

Une opération de collecte de sang s’est déroulée, jeudi, à Abidjan à l’initiative du Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration.

Organisée par la direction des ressources humaines (DRH) du Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration, avec l’appui technique du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), cette opération a permis de collecter une centaine de poches de sang.

Dr Noël Tahet, directeur de cabinet de Dr Brice Kouassi, Secrétaire d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration a salué cette initiative de la DRH qui épouse la vision du président de la République à faire de la Nation, un pays solidaire.

« Donner son Sang est un acte de portée sociale, mais en même temps, donner son sang pour sauver des vies, c’est aussi un acte spirituel (…) Ce matin, les agents ont répondu nombreux pour venir apporter leur contribution afin qu’à travers cet acte, beaucoup de vies soient sauvées » a-t-il déclaré.

Commentant également à son tour cette opération qui est à sa deuxième édition, le directeur des ressources humaines M. N’Golo Coulibaly du Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’administration s’est félicité de la disponibilité du personnel qui à travers cet acte d’humanisme sauve des vies.

« Aujourd’hui, quand vous allez dans les hôpitaux, vous constatez qu’il y a un réel besoin en sang, et le Secrétariat d’Etat est engagé auprès de l’action gouvernementale », a-t-il expliqué, soulignant que cette opération don de sang est un acte civique d’une extrême importance.

Dans le même élan, Dr Assoupou Olga du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a sensibilisé les uns et les autres à emboiter le pas au personnel du Secrétariat d’Etat.

« On aura toujours besoin de sang, car nous sommes dans un pays où l’offre est inférieure à la demande. Mais plus, nous avons ce genre de séance, plus la banque de sang peut aller vers une autosuffisance » a-t-elle affirmé.

Pour les différents donateurs, plus qu’un acte citoyen, donner son sang est une nécessité :

« Participer à une opération don de sang est une nécessité, car elle sauve des vies. Prenons l’exemple des hommes et femmes dans les hôpitaux qui ont besoin d’être transfusé. Nous devrons contribuer à cette action humanitaire de sauver des vies » a soutenu un agent du Secrétariat d’Etat après avoir donné son sang.

La Côte d’Ivoire ne produit annuellement que 160 000 poches de sang là où les besoins sont de 250 000 poches pour une population de 25 millions d’habitants.