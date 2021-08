Santé et élections au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur la situation épidémiologique dans le Royaume et les prochaines échéances électorales.+Al Alam+ donne la parole a Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, qui a affirmé que malgré les deux doses du vaccin, l’expérience a prouvé que l’immunité contre la Covid-19 se détériore chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques au fil du temps, et que les variants réduisent l’efficacité des vaccins, voire affectent l’efficacité de l’immunité.

Dans une déclaration au journal, Hamdi a souligné que tout le monde est d’accord pour que les personnes atteintes de maladies chroniques liées à une faible immunité, des cancers ou une insuffisance rénale doivent incontestablement recevoir une troisième dose, soulignant que la généralisation du vaccin pour les personnes âgées de plus de 50 ans est la seule question qui n’a pas encore été résolue, faute de données scientifiques probantes.

+L’Opinion+ écrit ; « Alors que la situation épidémiologique connaît une dégradation sans précédent, le Maroc joue toutes ses cartes pour contrer la 4ème vague du Covid. Elargissement de la campagne anti-Covid, incitation des étudiants à la vaccination, durcissement des mesures…la situation ne prête pas à l’optimisme.

Selon la publication, la situation sanitaire inquiète jusqu’au plus haut sommet de l’Etat, en témoigne le lourd bilan enregistré, la semaine dernière, qui a dépassé la barre des 10.000 cas en 24 heures.

Un contexte épidémiologique aussi angoissant qu’exceptionnel, et qui met en péril l’économie nationale et chamboule le quotidien de tout un chacun. Les nouvelles restrictions sanitaires, dont le couvre-feu nocturne et l’interdiction des déplacements de et vers certaines villes où les compteurs des contaminations connaissent une flambée sans précédent, laissent planer le doute sur un retour au confinement, fait observer le quotidien.

+Le Matin+ fait savoir que la catégorie d’âge de 20 ans et plus va désormais bénéficier de la campagne de vaccination anti Covid-19.

Dans un communiqué le ministère de la Santé a souligné que dans le souci d’accélérer l’opération de vaccination et de faciliter l’accès au vaccin, les citoyens peuvent se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans prendre en compte les conditions liées au lieu et au pays de résidence.

Au volet des élections, +Al Massae+ se fait l’écho d’une déclaration du ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit qui a mis fin à la polémique et aux spéculations sur la possibilité de reporter les élections communales et législatives.

Le ministre a souligné que ces dernières auront lieu à la date déjà indiquée. Malgré les contraintes liées à la gestion des effets de la pandémie, le Royaume donne une nouvelle fois l’exemple vivant de sa capacité à relever des défis majeurs, a-t-il dit.

Il a ajouté que le Maroc fait preuve d’une forte détermination et d’une ferme volonté de poursuivre le processus de construction et de consolidation de l’édifice des institutions démocratiques, citant l’organisation d’élections professionnelles dans de bonnes conditions et la préparation des prochaines élections générales à leurs dates constitutionnelles et légales malgré le contexte difficile que traverse le monde entier.