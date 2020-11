Sahara : L’opération menée par les FAR s’est déroulée de manière « pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils » (MAE)

L’opération menée par les Forces Armées Royales ce vendredi matin, afin de restaurer la libre-circulation au passage d’El Guergarat, s’est déroulée de manière « pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils », souligne un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.Cette opération, visant à mettre un terme définitif aux agissements inacceptables du Polisario, intervient après avoir donné toute sa chance à une solution diplomatique à travers les bons offices des Nations Unies, ajoute la même source.

En 2016 et 2017, les contacts entre le Roi Mohammed VI et le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avaient permis un premier dénouement. Toutefois, le Polisario a poursuivi ses actes de provocation et d’intrusions illégales dans cette zone.

Après l’intrusion du 21 octobre 2020, et tout en soutenant l’action du Secrétaire Général, le Souverain avait affirmé dans une lettre à M. Guterres: « Le statu quo ne peut plus se prolonger. Si cette situation perdure, le Royaume du Maroc, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses responsabilités et en parfaite conformité avec la légalité internationale, se réserve le droit d’agir, au moment et de la manière qu’il jugera nécessaire, afin de sauvegarder le statut de la zone, de rétablir la libre-circulation et de préserver la dignité des Marocains ».

« Le Maroc demeure fermement attaché à la préservation du cessez-le-feu. L’opération menée ce jour par les Forces Armées Royales vise précisément à consolider le cessez-le-feu en empêchant la récurrence de pareils actes graves et inadmissibles qui violent l’accord militaire et menacent la sécurité et la stabilité régionales », fait savoir le ministère.