Sahara : le Conseil de sécurité proroge pour une année le mandat de la MINURSO

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé, vendredi, de proroger pour une année le mandat de la mission onusienne au Sahara (MINURSO).Selon le texte de la résolution 2548 présentée par les Etats-Unis et adoptée par une procédure écrite des quinze membres du Conseil en raison de l’annulation des réunions présentielles au siège de l’ONU due à la découverte de cas de Covid-19, « le Conseil de sécurité « décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2021 ».

Ce texte a été voté par 13 pays, alors que la fédération de Russie et l’Afrique du sud, se sont abstenus du vote.

Tout en soulignant la nécessité de « parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable » à la question du Sahara « qui repose sur le compromis », la résolution consacre l’Algérie en tant que partie principale au conflit autour du Sahara.

Le Conseil de sécurité a aussi appelé à la nomination d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, réaffirmant la consécration du processus des tables-rondes et incite à « la reprise des concertations entre le prochain Envoyé personnel » et les parties prenantes à ce différend régional, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario.