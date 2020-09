« Nous allons suivre le mot d’ordre du parti au moment où celui-ci sera lancé. Je demande à ceux qui prédisent que les ministres ne pourraient pas quitter en cas de nécessité, le gouvernement de nous dire sur base de quoi, ils évoquent ces allégations », déclare Aimé secrétaire général de l’UNC de Vital Kamerhe.

Boji Sangara, secrétaire général ad intérim de l’Union pour la nation congolaise (UNC), formation politique de l’honorable Vital Kamerhe en datation à la prison centrale de Makala pour détournement de deniers public, à l’issue d’une réunion du bureau politique tenue mardi 22 septembre 2020, assure que « le parti reste uni derrière son président national. Je ne pense pas qu’on puisse parler d’implosion ou même évoquer, dans nos esprits que notre président ne sera pas libéré ».

Et d’ajoute, « nous sommes convaincus que le président national qui est innocent va recouvrer sa liberté et c’est pour cela que nous allons continuer à mener des actions dans ce sens », a lancé Boji Sangara, le plus proche collaborateur de Vital Kamerhe, sans préciser à quelles actions fait-il allusion.

Il sied de rappeler que, à Goma au Nord-Kivu, les militants de l’UNC, ont manifesté contre l’arrivé du président Félix Tshisekedi dans cette agglomération sans son directeur de cabinet. Ces derniers accusent Félix Tshisekedi d’avoir emprisonné son allié de Cap pour le changement (CACH) en vue de l’écarter de la course à la présidentielle de 2023.