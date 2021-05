Rwanda : 17 millions USD pour un centre pour les vaccins

Le Centre régional d’excellence (RCE) pour les vaccins, l’immunisation et la chaîne d’approvisionnement en santé situé dans le district de Rwamagana (est du Rwanda), a obtenu de l’Allemagne, un financement de 17 millions de dollars.Le financement permettra l’expansion de la numérisation de la composante gestion de la chaîne d’approvisionnement de la santé, de la gestion de la chaîne du froid, du contrôle de la qualité et de la sécurité des médicaments, a indiqué mardi un communiqué officiel.

Entre autres missions du Centre figure le renforcement des capacités et la compréhension des vaccins par les étudiants universitaires, les stockages de vaccins, mais aussi la définition de plans de fabrication de vaccins dans le pays.

Cette contribution financière fait partie des fonds de vaccination (30 millions de dollars) qui devraient financer l’achat d’au moins quatre types de vaccins différents (pentavalent, rotavirus, pneumocoque et la deuxième de rougeole), destinés à la vaccination de routine et à la campagne de vaccination pour les enfants dans les six Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’est.

La convention de financement a été signée par le Secrétaire général de la Communauté de l’Afrique de l’est (CAE), le Dr. Peter Mathuki et Regine Hess, l’ambassadrice d’Allemagne à Arusha en Tanzanie.

Ce nouveau financement s’ajoute aux dix millions d’euros utilisés pour la construction de l’institution, et qui ont été apportés l’année dernière par la KfW Bankengruppe, une banque de développement publique allemande, basée à Francfort.

Selon le document de la CAE, l’Allemagne engagera des fonds supplémentaires de l’ordre de 6,6 millions de dollars pour la préparation et la réponse à la pandémie de Covid-19 en 2021.

Cette réponse doit être mise en œuvre dans le cadre du programme CAE-Allemagne sur la capacité de réaction en cas de pandémie, l’intégration économique et le renforcement des compétences numériques.