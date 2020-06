Ruvana remporte le championnat de division II de l’EUFKIN-Kilimani

Le FC Ruvana a remporté le championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani avec 66 points en 26 matches joués dont 21 gagnés, 2 défaites et 3 nuls, 57 buts marqués contre 16 encaissés, indique le classement final du secrétariat exécutif de cette entité sportive.

Lee podium est complété par le FC Robi et le FC Indigo, qui comptent respectivement 63 et 49 points en autant des rencontres.

Lee classement final s’établit comme suit : Ruvana 66 points, Robi 63 pts, Inbdigo 49 pts, Maison Sport 46 pts, Holario 44 pts Les Anges 43 pts, Socodam 42 pts, Eliot 41 pts, Mani Sport 32 pts (-6), Kora 32 pts (-1), Concorde 32 pts (-3), Djogo 31 pts (+3), CK Sport 31 pts (+1), Diallo Sport 30 pts, Bana Gal 29 pts, Pro Sport 26 pts, Nathan Sport 17 pts, Real SCK 9 pts (-33), Amazone 9 points (-34).

Ruvana arrache la palme de la meilleure attaque de division II

Le FC Ruvana, 1er au classement, a arraché la pale de la meilleure attaque du championnat de division II avec 57 buts marque en 26 sorties indique le tableau rendu public au terme de l’homologation des classements de toutes les entités membres de la Ligue de football de Kinshasa(LIFKIN).

Il est suivi de Socodam, 7ème au classement avec 40 buts marqués pour le même nombre de rencontres livrées. Le FC Indigo pointe en 3ème position avec 38 buts en autant des matchs.

Le classement à l’issue de la 26ème journée se présente de la manière suivante : Ruvana 57 buts, Socodam 40 buts, Indigo 38 buts, Robi et Eliot 37 buts, Djogo 33 buts, Maison Sport et CK Sport 32 buts, Les Anges 30 buts, Bana Gal 28 buts, Concorde 27 buts, Holario 26 buts, Mani Sport 21 buts, Diallo Sport 20 buts, Kora 18 buts, Pro Sport 17 buts, Nathan Sport 15 buts, Amazone 15 buts, Real SCK 12 buts.

Robi plébiscité meilleure défense de division II

Le FC Robi, 2ème au classement, a été plébiscité meilleure défense du championnat de division II avec 6 encaissés en 26 sorties. Il est talonné par le FC Ruvana avec 16 buts encaissés.

Ci-dessous le classement à l’issue de la 26ème journée : Robi 6 buts, Ruvana 16 buts, Holario 17 buts, Pro Sport 17 buts, Kora 19 buts, Maison Sport 20 buts, Indigo 21 buts, Diallo Sport et Mani Sport 27 buts, Socodam 29 buts, Coconrde et Djogo 30 buts, CK Sport 31 buts, Prro Sport 34 buts, Bana Gal 38 buts, Nathan Sport et Real SCK 45 buts, Amazone 49 buts.

Source: ACP