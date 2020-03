Rutshuru : le seigneur de guerre Kakule Masivi s’est rendu au FARDC avec plus de 200 combattants

Les habitants du territoire de Rutshuru ont célébré jeudi 26 mars 2020 à Nyongera la reddition du chef de guerre, Général autoproclamé “Je t’aime Kakule Masivi”. Après huit ans d’activisme dans le groupement de Binza, le long du Lac Édouard.

Ce désormais ex-seigneur de guerre a décidé de quitter le maquis en début de semaine à Buramba. Il s’est rendu avec plus de 200 combattants dont une cinquantaine de femmes et jeunes filles ainsi qu’une soixante d’armes.

« J’ai décidé de quitter la brousse suite à l’appel de notre Président (Félix Tshisekedi) qui nous a demandé d’abandonner les armes. Je me rends donc à notre armée et j’invite tous les autres qui n’ont pas un cœur dur comme moi de se rendre parce que s’ils ne le font pas, ils seront traqués. Qu’ils suivent mon exemple. Ce sont les civils qui m’ont sensibilisée pour quitter la forêt. Il n’y a plus personne dans la zone que j’occupai et je demande à l’armée de frapper tout celui qui va semer panique et désolation là-bas », a dit le général autoproclamé.

Selon ses dires, il a quitté la forêt grâce à la sensibilisation des civils. C’est ce qui a justifié l’organisation d’une fête entre l’armée et la population à Nyongera en présence du commandant du secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola2, le Général Willy Yamba ainsi que plusieurs autorités politico-administratives.