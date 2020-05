Rupture entre FCC-CACH ? : Kabuya promet de donner la position de l’UDPS dans les prochains jours

Pour les militants de la formation politique de Félix Tshisekedi, il est temps de mettre fin à la coalition FCC-CACH. Ces combattants accusent le camp Kabila de jouer à l’hypocrisie.

La tension monte de plus en plus ce lundi 26 mai 2020 devant le siège de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, (UDPS), au lendemain de la destitution de Jean-Marc Kabund à son poste du premier vice-président de l‘Assemblée nationale.

Pour tenter de calmer les militants en colère, le tout puissant Augustin Kabuya a déclaré qu’il ira faire le rapport au chef de l’État après la réunion extraordinaire qu’il préside ce même lundi. « Après la réunion, je vais aller faire le rapport auprès du chef de l’État », a déclaré Augustin Kabuya secrétaire générale de l’UDPS.

D’après le dire de Kabuya, c’est après sa rencontre avec le président de la République, qu’il donnera la position officielle de l’UDPS sur la coalition FCC-CACH.

Pour rappel, sur les 315 députés qui ont pris part au vote, 289 ont voté pour la destination de Jean-Marc Kabund, 17 contre et 9 abstentions.