RRDC : le général Sylvano Kasongo impose le contrôle forcé des véhicules à KinshasaDC : le général Sylvano Kasongo impose le contrôle forcé des véhicules à Kinshasa

Le patron de la police nationale congolaise (PNC), ville province de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo impose le contrôle de tous les véhicules dans vile de Kinshasa.

« Nous comptons procéder à un contrôle forcé pour mettre de côté les véhicules qui ne sont pas en règle, pas du côté des documents mais par rapport à leur état…Ces véhicules-là ne doivent pas circuler, on va les arrêter et les envoyer à la fourrière à Mitendi » a dit Sylvano Kasongo.

C’est jeudi 05 mars dernier que le général a annoncé le début de l’opération de contrôle forcé des états des véhicules notamment des clignotants, du moteur et des phares, etc, et cela sur l’étendue de la capitale congolaise.

Selon Me Jean-Claude Katende, président de l’association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO), qui a réagi sur la mesure prise par le général Sylvano, a fait savoir que les éléments de la police affichent parfois un comportement indigne qui provoque la négligence de la part des automobilistes.

« Général Sylvano Kasongo doit savoir que c’est la corruption de ses policiers qui leur fait perdre toute autorité vis-à-vis des automobilistes », a-t-il twitté ce matin.