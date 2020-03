Roumanie : bougies et ballons blancs pour les morts de la révolution de 1989

Un millier de personnes ont rendu hommage dimanche à Bucarest aux Roumains morts pendant la révolution de décembre 1989 et souhaité que la lumière soit faite sur les événements sanglants qui ont suivi la chute du dictateur communiste Nicolae Ceausescu, a constaté l’AFP.

Les manifestants ont observé une minute de silence place de la Révolution avant de laisser s’envoler des centaines de ballons blancs symbolisant selon les organisateurs « l’âme des 1.142 personnes tuées » il y a trente ans.

Les noms des victimes ont ensuite été lus et projetés sur la façade du bâtiment qui avait abrité le comité central du Parti communiste.

« C’est grâce à ceux qui sont morts en décembre 1989 que nous vivons dans un pays libre », a déclaré une manifestante bucarestoise, Veronica Nicolau, 52 ans.

« Je suis venu pour exprimer ma reconnaissance envers ces jeunes innocents qui ont été tués de sang froid. Un jour nous saurons la vérité et alors nous pourrons enfin célébrer la révolution et non plus la commémorer », a confié Petre Cojan, un retraité âgé de 73 ans, retenant à peine ses larmes.

Le président de centre droit Klaus Iohannis, qui s’est joint aux manifestants, et plusieurs ministres ont déposé des couronnes de fleurs et des bougies devant un monument érigé à la mémoire des victimes.

