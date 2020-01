Retraite de l’UDPS : « On attend les résolutions de cet atelier, mais je crois qu’on doit espérer à quelque chose de bon »( J.Shabani)

Me Jacquemin Shabani a salué la tenue de la retraite du parti ouverte ce mardi 28 janvier 2020 au centre Nganda à Kinshasa. Il a indiqué que, cette rencontre de trois jours est importante pour permettre d’évaluer les activités du parti.

« On attend les résolutions de cet atelier mais je crois que vu les thématiques identifiés et les attentes de l’UDPS, on doit espérer à quelque chose de bon. Je participe comme président de la CEP. Au niveau de la CEP, nous avons toujours sollicité que le parti puisse se retrouver dans un cadre comme celui-ci pour parler de lui-même. Je retiens que dans le cahier de charge des activités de ces trois jours, la vie et l’organisation de l’UDPS ne sont pas identifiées. C’est une rencontre très importante et positive pour notre parti », a déclaré Jacquemain Shabani.

Les travaux ont été ouvertes par le président intérimaire de l’UDPS, Jean Marc Kabund. Après les élections de décembre 2018, Jacquemain Shabani avait demandé l’évaluation des actions menées par le parti.

Au cours de la retraite, les participants vont « identifier correctement les défis liés à cet exercice du pouvoir ; relever toutes les contraintes rencontrés ou observées ; partager toutes les expériences vécues à ce jour ; envisager et anticiper les probables comportements que pourraient afficher à l’avenir nos partenaires ; analyser le pourquoi de leur attitude actuelle ; préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d’éventuels obstacles ; et proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme. », a affirmé M. Kabund.

Signalons que, cette retraite du parti présidentielle intervient en pleine période de tension entre les membres de la coalition FCC/CACH.