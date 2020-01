Retraite de l’UDPS : « notre vision s’oppose à celle d’une république confisquée par un individu ou un groupe d’individus » (JM Kabund)

Pour le président a i de la formation politique de Félix Tshisekedi, « l’exercice du pouvoir en toute responsabilité et au service du peuple n’est ni facile, ni aisé. Et sa conservation l’est encore moins si aucun effort d’évaluation n’est fourni objectivement et sans complaisance ». dit –il.

Pour cette retraite, « nous allons non seulement évaluer notre parcours dans les institutions jusqu’à ce jour, je veux notre vigilance en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les institutions et nous projeter dans l’avenir (…).

Ainsi, notre vision, laquelle a aussi été celle de nos pères fondateurs prône une société démocratique apaisée à travers un État de droit stable, sûr et prospère. Notre vision s’oppose donc à celle d’une république confisquée par un individu ou un groupe d’individus au détriment de la majorité de la population ».

S’agissant des orientations de cette retraite, «En conséquence, lors de nos discussions, il nous faudrait identifier correctement les défis liés à cet exercice du pouvoir ; relever toutes les contraintes rencontrés ou observées ; partager toutes les expériences vécues à ce jour ; envisager et anticiper les probables comportements que pourraient afficher à l’avenir nos partenaires ; analyser le pourquoi de leur attitude actuelle ; préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d’éventuels obstacles ; et proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme. » précise Kabund.