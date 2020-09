La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN) reprendra le jeudi 17 septembre prochain le championnat de l’édition 2019-2020 à YMCA, au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu, a annoncé mercredi à l’ACP le président de la LIPROBAKIN Trésor Nganga.

Selon le président du comité exécutif de basketball de la capitale, la compétition se poursuit avec les clubs qui ont terminés la phase aller, avant la suspension due à la Covid-19, dont en version féminine les 4 (Vita .club, CNSS, Arc-en-ciel et Tourbillon) et chez les messieurs 8 clubs : Espoir Fukash, DCMP, Terreur, CSM, SCPT KIN, Don Bosco, De bonhomme, et Molokai.

Pour Trésor Nganga les combinaisons suivantes sont proposées: chez les Dames (Vita club- Tourbillon et CNSS-Arc-en- ciel) et dans la version masculine (Espoir Fukash-Molokai, DCMP-De bonhomme, Terreur-Don Bosco et CSM-SCPT KIN). Il a précisé que le championnat se déroulera à huis clos, pour éviter la propagation de la Covid-19.

Source: ACP