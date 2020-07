Reprise des cours : Thomas Luhaka a lancé l’opération de désinfection des établissements universitaires

Thomas Luhaka, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (Esu), a lancé l’opération de désinfection des sites universitaires le lundi 27 juillet dans quelques universités de la ville de Kinshasa.

L’institut facultaire des sciences de l’information et la communication (Ifasic) figure parmi les premières universités qui ont débuté la désinfection des bureaux, de la bibliothèque et des auditoires pour assainir les cadres de travail et d’enseignement de la communauté universitaire.

Financée par le ministère de l’ESU, la même opération va également se poursuivre dans d’autres universités de la capitale et de l’intérieur du pays afin de permettre aux étudiants de reprendre avec les enseignements le 10 août comme prévu dans le nouveau calendrier publié par le patron de l’Enseignement supérieur et Universitaire.

Rappelons tout de même que, lors de la dernière réunion avec le ministre de l’ESU, Prisca Manyala, la présidente des étudiants du Congo, avait demandé à Thomas Luhaka ministère de l’enseignement supérieur, de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les futurs cadres du pays (étudiants) contre la pandémie de la Covid-19.