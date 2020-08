En cette période de la reprise des activités sportives en RDC, Amos Mbayo ministre de sport et loisirs, insiste sur le respect des gestes barrières contre la propagation de la Covid-19.

Amos Mbayo, a au cours d’une réunion tenue ce lundi 17 août dernier à Kinshasa, a exhorté les présidents des fédérations sportives nationales et présidents des clubs à respecter et à faire respecter les gestes barrières au sein de leurs structures.

« Nous, en tant que dirigeants sportifs, nous avons l’obligation de respecter les mesures barrières et de les faire respecter dans nos entités sportives et autres entraînements que nous dirigeons. Nous allons reprendre avec les activités sportives mais à huis clos parce qu’avec la mentalité́ des supporteurs, il faut éviter le pire. Nous en tant que sportifs, nous devons faire de notre mieux pour être épargnes de cette maladie. J’insiste même dans nos entraînements, nous devons veiller sur le respect des mesures barrières », a déclaré Marcel Amos Mbayo ministre des sports et loisirs.

Pour rappel, le chef de l’État Félix Tshisekedi, avait le 21 juillet dernier lors de son adresse à la nation, fixé la reprise des activités sportives au 15 août dernier. Elles vont, en effet, reprendre après plus de 4 mois d’arrêt dû à la pandémie de la Covid-19.