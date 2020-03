Report du gala de la Fondation Children of Africa en raison du coronavirus

Le gala de la Fondation Children of Africa initialement prévu le 03 avril prochain à Abidjan est reporté au 12 juin 2020, en raison de l’épidémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, a appris APA, vendredi, de source officielle.Selon un communiqué signé par la présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, « bien que la Côte d’Ivoire ne soit pas directement touchée, nous avons décidé de prendre cette mesure, en signe de solidarité avec les pays qui se battent contre ce virus ».

« Les réservations restent valables », rassure Mme Ouattara, également Première dame de Côte d’Ivoire.

La Fondation tentera de mobiliser au cours de ce dîner-gala qui sera à sa huitième édition 4 milliards de FCFA dont 2,5 milliards serviront à la reconstruction de la Case des enfants, un centre d’accueil situé au Plateau, le quartier administratif et des affaires d’Abidjan et mis en place par Dominique Ouattara depuis 1998.

Plusieurs personnalités de la Côte d’Ivoire et de l’extérieur sont attendues à cette édition 2020 qui se déroulera autour du thème, «Africa is future ».

Le gouvernement ivoirien a renforcé les contrôles sanitaires au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres de la Côte d’Ivoire et dégagé un montant de près de 650 millions FCFA pour la prévention contre l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans plus d’une quarantaine de pays dans le monde dont des États africains.