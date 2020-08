En prélude de la réouverture des lieux des cultes prévus ce samedi 15 août, le général Sylvano Kasongo a échangé avec les responsables des églises de Kinshasa autour du respect des gestes barrières pendant leurs activités de masse.

« Nous avons échangé avec eux dans le calme et la sérénité, nous nous sommes convenu sur le respect de gestes barrières : port obligatoire et correct des masques, distanciation physique, lavage des mains, prises des températures, etc. (…) ce dimanche, la police sera déployée dans les églises pour observer le respect de toutes ces mesures. Les églises qui ne vont pas s’y conformer seront convoquées et entendues par la police” » a expliqué le général Kasongo.

Le numéro 1 de la police de la ville province de Kinshasa a aussi expliqué que les églises qui n’ont pas suffisamment d’espace en intérieur peuvent faire une demande aux bourgmestres de se réunir à l’extérieur.

Et pour conclure, ils ont abordé la question de la nuisance sonore. « Nous avons aussi abordé la question de la nuisance sonore, ils nous ont promis de respecter la loi et en cas de dérapage, la police viendra saisir les baffles ».