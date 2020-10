Didier Budimbu a réagi ce mercredi 7 octobre aux menaces faites par le cardinal Fridolin Ambongo aux enseignants des écoles primaires catholiques qui ne partagent pas sa confession religieuse.

Le vice-ministre de l’Epst, Didier Budimbu, a recadré l’homme de Dieu l’éminence cardinal Fridolin Ambongo au sujet des enseignants non catholique, à quatre jours de la rentrée scolaire.

Ce membre du gouvernement pense que « déjà à mon avis, les enseignants ne sont pas payés par l’Eglise catholique. C’est plutôt par le trésor public. Si on parle du trésor public, on parle de la contribution de tous les Congolais par rapport aux obligations d’impôts et autres. Et ceux-là qui contribuent au trésor public ne sont pas tous Catholiques. Ce sont des Congolais et nous avons la laïcité dans ce pays », a-t-il déclaré Didier Bundimbu.

Pour ce membre du gouvernement Ilunga, si cette mesure sera appliquée, ce sera au niveau des écoles privées catholiques, et non aux écoles conventionnées catholiques. Car celles-ci appartiennent à l’État et sont payé par le trésor public a- t-il ajouté.

Il sied de rappeler que, dans son homélie du dimanche 4 octobre 2020, l’archevêque de Kinshasa le cardinal Fridolin Ambongo avait déclaré que, « désormais, tout enseignant de l’école primaire à l’école conventionnée catholique doit être un fidèle catholique, qui pratique la foi de cette religion. Cette décision va impacter positivement sur la foi catholique et va préserver les valeurs et l’image de marque des écoles catholiques » avait-il déclaré .