Willy Bagonga le ministre de l’Enseignement primaire secondaire et technique (EPST) vient de fixer les frais scolaires pour l’année 2020-2021.

Le ministre de l’EPST a dans une correspondance adressée aux Gouverneurs des provinces, rappelle que l’école primaire reste gratuite; comme initiée par le chef de l’Etat au cours de l’année scolaire passée. Et ce dans tous les établissements publics.

S’agissant des frais scolaires dans les établissements publics de l’enseignement secondaire et professionnel, ils sont fixés par arrêté du Gouverneur sur proposition de la Commission provinciale de l’enseignement primaire; secondaire et professionnel. Ces frais sont payés au niveau maternel, secondaire général, cycles court et aux humanités.

Il s’agit notamment des frais de fonctionnement qui sont destinés à assurer le fonctionnement de l’école. Le Ministre demande aux Gouverneurs de les réduire de manière drastique en tenant compte des réalités socio-économiques locales.

« (…) de veiller à ce qu’il ne soit créé, par cette dernière, de nouveaux frais fantaisistes tels que des frais d’encadrement; frais ecclésiastiques, frais d‘itinérance des autorités provinciales; frais d‘organisation de la promotion scolaire, etc. De la même manière, est interdite la vente des uniformes et autres fournitures dans les écoles », écrit-il.

Ces frais de fonctionnement prendront en compte, indique le ministre; la prise en charge provisoire des enseignants nouvelles unités (N.U); avant qu’ils ne soient pris en charge par l’Etat.

Les frais de minerval sont fixés à mille francs congolais par élève et seront payés à l’école du 12 octobre au 12 novembre.

Les frais de bulletin sont fixés également à 1000 fc tandis que les frais d’internat; seront fixés conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comité des parents et le représentant du pouvoir public.

« Des frais de participation au Tenafep, au Jury national du Cycle Court et à l’Examen d’Etat Ces frais sont fixés par le Gouverneur de Province; sur proposition de la Commission Provinciale de l’Enseignement Primaire; Secondaire et Technique et payés par tous les candidats », fait-il savoir.