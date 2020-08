Renforcement du contrôle dans les aéroports ivoiriens pour prévenir une nouvelle vague de contamination à la Covid-19

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi à l’issue d’un Conseil des ministres, le renforcement du dispositif de contrôle dans les aéroports de la Côte d’Ivoire en vue de prévenir une nouvelle vague de contamination à la Covid-19.« Compte tenu de la reprise des vols internationaux, le Conseil a adopté un dispositif strict de contrôle sanitaire à l’arrivée et du départ des aéroports ivoiriens en vue de prévenir une nouvelle vague de contamination à la Covid-19 venant de l’extérieur», a indiqué Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la Communication et des médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

« Les voyageurs au départ ou à l’arrivée de la Côte d’Ivoire doivent se soumette au dépistage de la maladie à Covid-19. Le test devra être réalisé dans un délai de trois à sept jours avant le départ… Pour les passagers à l’arrivée en Côte d’Ivoire, tout voyageur arrivant doit justifier de l’absence d’une infection à la Covid-19», a entre autres expliqué M. Touré.

« Ce dispositif renforce les capacités opérationnelles des aéroports nationaux en tenant compte de la nécessité de maintenir un équilibre plus grand entre le risque épidémiologique et la reprise de activités de la vie économique et sociale», a-t-il ajouté.

Le gouvernement ivoirien a autorisé la reprise des vols internationaux depuis le 1er juillet dernier suivant le strict respect des protocoles sanitaires liés à la Covid-19.