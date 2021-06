La ministre des Mines, Antoinette N’Samba Kalambayi et l’Ambassadeur de l’Inde en République démocratique du Congo (RDC), Ram Karam ont échangé des vues, jeudi 24 juin dernier, sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans le secteur minier, indique un communiqué de presse du ministère des Mines.

Pour le diplomate indien, quand bien même son pays investi beaucoup dans domaine de l’énergie renouvelable, l’Inde est prête à apporter aussi sa pierre pour la construction et le développement de la RDC. « L’énergie solaire, l’énergie éolienne, le cuivre, le cobalt et les autres minerais sont importants pour le développement d’un pays. L’Inde regorge, à ces jours, des grandes entreprises, qui évoluent dans la transformation de l’acier, le métal. Ces grandes entreprises peuvent aussi apporter leur contribution et venir investir en RDC pour son développement », a fait savoir l’Ambassadeur Ram Karam, qui a pris ses fonctions d’ambassadeur en RDC, il y’a 6 (six) mois.

La ministre des Mines, Antoinette N’Samba Kalambayi, a, pour sa part exprimé l’intérêt de la RDC à renforcer les relations bilatérales avec l’Inde, d’autant plus que le pays renferme un potentiel minier important et des gisements de cuivre.