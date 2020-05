Remaniement du gouvernement: J.Kabila en consultation avec les cadres du FCC à GLM

Les responsables du Front Commun pour le Congo (FCC), ont défilé du mercredi 20 et jeudi 21 mai dernier, à la résidence privée de leur autorité morale Joseph Kabila à GLM.

Selon une source proche de l’ancien président de la République, le dossier Kabund et le remaniement du gouvernement étaient au menu de ces échanges.

Joseph Kabila a déployé une intense activité mercredi 20 et jeudi 21 mai dans sa résidence privée de GLM. Ses hôtes: des ténors du FCC invités à réfléchir sur le cas Kabund et le remaniement du gouvernement.

« Des options ont été levées et l’autorité morale a donné des instructions précises à ses lieutenants », a déclaré un député du PPRD présent à ce rendez-vous de 48 heures. S’agissant du dossier Kabund, il est demandé aux députés membres du FCC de le traiter sans complaisance. Président ai de l’UDPS et 1er vice-président du bureau de la Chambre basse, Jean-Marc Kabund est visé par une pétition initiée par le député MLC Jean-Jacques Mamba. Plus personne n’ose parier sur l’avenir de ce cadre du parti présidentiel au bureau. Alors que des solutions s’imposent pour faire face à la crise économique due au Coronavirus, le FCC semble, lui aussi, avoir opté pour la réduction du train de vie des institutions via la réduction sensiblement de la taille du gouvernement.

D’après un cadre du FCC présent aux consultions, « dans les prochaines semaines, on devra assister à un profond remaniement du gouvernement. Il n’est pas exclu que plusieurs ministres quittent l’Exécutif », a –il dit.