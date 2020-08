« Le cardinal Fridolin Ambongo, est très attentif et ouvert à la démarche du groupe de 13 personnalités.» dit le Député Claudel Lubaya à la sortie des échanges avec son éminence Cardinal Abongo.

Depuis le début de cette initiative, il était question pour ces 13 personnalités, de soumettre leur cahier de charge au numéro 1 de l’église catholique de la République Démocratique du Congo son éminance le Cardinal Fridolin Ambongo.

À la fin des échanges avec l’archevêque de Kinshasa, le député national Claudel Lubaya qui s’est exprimé au nom de ses collègues, a indiqué que plusieurs points de convergence ont été détectés entre l’église catholique et le groupe de 13.

« Aujourd’hui, nous avons eu l’honneur d’être reçus par son éminence le Cardinal avec qui nous avons eu un échange très constructif, très enrichissant et qui nous a permis à la fin de voir combien lui et nous, c’est-à-dire l‘église catholique et le groupe de 13, nous avons plusieurs points de convergence sur la manière de réformer préalablement notre système électoral mais également notre loi électoral, et pourquoi pas à la fin certaines dispositions de notre constitution liées aux élections, à l’exclusion et dans le strict respect des dispositions de l’article 220 », a indiqué l’honorable Claudel Lubaya l’élu de Kananga dans la province du Kasaï-Central.

Claudel Lubaya, a rassuré qu’à la fin des consultations, le groupe de 13 personnalités, fera son rapport et organisera une importante communication quant à ce sujet des réformes électorales, qui préoccupe tous les congolais et la communauté internationale.