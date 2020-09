L’autorité morale de l’AFDC-A, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a lors d’une communication samedi 26 septembre 2020, à la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN), entre les membres de ce regroupement et la base, annoncé quelques réformes proposées aux autorités compétentes pour la bonne marche de la République démocratique du Congo.

Le professeur Bahati se dit favorable au retour à deux tours pour la présidentielle, afin de permettre au président élu d’avoir plus de 50% du suffrage exprimé.

Ainsi, le regroupement politique du sénateur Bahati l’AFDC-A, dit non à l’élection du chef de l’État au suffrage universel indirect, comme le souhaite Alphonse Ngoy Kasanji proche collaborateur de Joseph Kabila.

« Pour les sénateurs et gouverneurs de province, nous voudrions qu’ils soient élus au suffrage universel direct, pour éviter la corruption ». Modeste Bahati et son équipe souhaitent que la réforme de la loi électorale se fasse avant la désignation des animateurs de la CENI, pour des raisons de transparence et de neutralité, de manière à faire respecter le choix de la population.

Quant aux animateurs de la CENI, « ils doivent être au nombre de 26 pour représenter les 26 provinces, prenant en compte la participation de la femme et des personnes vivant avec handicap. Et c’est de ces 26 membres que sera désigné le président de cette institution d’appuis à la démocratie en République Démocratique du Congo », a expliqué Le sénateur Modeste Bahati qui souhaite que tous soient issus de la société civile, sans aucune coloration politique. Et, selon lui, la CENI réformée devra avoir un organe permanent pour l’auditer régulièrement.