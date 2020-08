L’autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC), Joseph Kabila, a refusé de recevoir le groupe des personnalités congolaises qui militent pour la réforme électorale en République Démocratique du Congo.

Selon une source proche de Kingakati, l’ancien président de la République, aurait passé par l’un de ses collaborateurs pour répondre au G13. Joseph Kabila est resté catégorique : « pas question de recevoir ces personnalités qui s’inscrivent dans une démarche hors institutionnel ».

Avant de quitter la ville de Lubumbashi vendredi 28 août dernier, le G13 a accusé le FCC de refuser délibérément de le rencontrer. « Le FCC au départ a voulu nous rencontrer, et très rapidement, ils ont souhaité nous répondre par des communiqués de presse. J’ai compris qu’ils ont changé d’option de ne plus nous recevoir parce que cette initiative était en-dehors du cadre institutionnel. Il y a lieu de pouvoir avancer et de trouver de consensus. Une large opinion est favorable à cette démarche », a déclaré Delly Sessanga à la presse.

Pour cet élu de Luiza au Kasaï Central, la RDC se trouve en état de récession à cause des questions électorales. Il pense qu’il est temps que les congolais proposent des solutions quant à ce.