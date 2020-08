Réforme électorale : JP Bemba a échangé avec le diplomate américain Mike Hammer

Jean-Pierre Bemba, président national du Mouvement de Libération du Congo (MLC), a échangé ce lundi 24 août avec l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en République Démocratique du Congo, Mike Hammer.

A en croire Mike Hammer, leur entretien a tourné notamment autour de l’importance de la réforme électorale mais aussi la lutte contre la maladie à virus Ebola dans la province de l’Équateur.

« Toujours bien d’échanger avec Jean-Pierre Bemba. Nous avons abordé la situation politique en RDC (comme toujours), l’importance de la réforme électorale et la transparence, et la crise d’Ebola à Mbandaka et aux alentours à laquelle les USA ont déjà apporté un soutien de presque 8 millions USD », a écrit le diplomate américain sur twitter.

Il faut préciser que les réformes électorales défrayent la chronique en République Démocratique du Congo. Plusieurs voix se sont levées pour réclamer la mise en œuvre de ces réformes avant la désignation de nouveaux animateurs de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

C’est le cas du groupe de 13 personnalités politiques et sociales signataires de l’Appel du 11 juillet 2020, qui mène des consultations auprès des forces vives pour obtenir un consensus autour des réformes électorales.

Il sied de signaler cependant que, la famille politique de l’ancien président de la République, Joseph Kabila, le Front Commun pour le Congo (FCC), refuse de prendre part à un nième dialogue sur cette question de la réforme électorale.