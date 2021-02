Selon les statistiques de l’OMS, quatre cas de la maladie à virus Ebola a été confirmés dans la province du Nord-Kivu. Deux personnes en sont décédées. Actuellement, 551 contacts de ces malades ont été recensés. Ce qui fait un taux de 76% de personnes suivies.

Il sied de noter que, la vaccination est également en cours avec 92 personnes déjà immunisées. 8000 doses de vaccins étaient encore disponibles en République Démocratique du Congo à la fin de la 11ème épidémie d’Ebola.

Dans l’autre réapparition de cette épidémie d’Ebola, en Guinée, 7 cas ont été recensés dont 5 décès. 247 contacts ont été recensés. « Nous sommes à pied d’œuvre et nous passons rapidement à la vitesse supérieure pour devancer le virus. Avec les experts et les fournitures d’urgence déjà sur le terrain, la riposte est en bonne voie », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Et d’ajoute : « Notre action collective et rapide est cruciale pour éviter la propagation incontrôlée du virus Ebola dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a déjà mis les travailleurs et les structures de santé à rude épreuve. »

Il sied de signaler que, L’OMS a débloqué 1,25 million de dollars US pour soutenir la réponse en Guinée et pour renforcer la préparation à la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les pays voisins : en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. En outre, le Fonds central d’intervention des Nations Unies pour les urgences humanitaires a débloqué 15 millions de dollars US pour soutenir la réponse en Guinée et en RD Congo ainsi que la préparation dans les pays voisins.